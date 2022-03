Le guitariste de Snot, Mikey Doling, a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux envers Limp Bizkit à propos de leur décision d'embarquer le rappeur $not avec eux sur leur tournée printanière.

Doling n'avais pas spécialement de problèmes avec le jeune rappeur $not, car il pensait que celui-ci évoluait dans un monde bien séparé du métal. Mais la décision de Limp Bizkit change cela, d'autant plus que Fred Durst a chanté sur le 2e album de Snot, a tourné plusieurs fois avec eux, et était un ami proche de leur feu chanteur, Lynn Strait.