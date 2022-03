The Smile-le trio de Thom Yorke et Jonny Greenwood (Radiohead) avec le batteur Tom Skinner- reviennent avec un nouveau clip pour leur dernier single, "Skirting on the surface". Le clip a éte filmé en 16mm noir et blanc par le directeur Mark Jenkin dans une mine d'étain abandonnée en Angleterre. Le film a été développé à la main dans l'eau de la mine en question.

