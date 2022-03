Weezer a prévu de sortir 4 EPs cette année, pour correspondre a chaque saison. Le premier d'entre eux, Sznz: Spring, arrive le 20/03 et correspondra à l'équinoxe hivernale. Le groupe a partagé un single de la galette, intitulé "A little bit of love".

