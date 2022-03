Une vidéo de la performance de "Know your enemy" de Rage Against the Machine au Coachella de 1999 a refait surface sur le tube. La particularité de cette performance live est que Maynard James Keenan de Tool est sur scène pour chanter le pont de la chanson, qu'il avait d'ailleurs chanté sur l'enregistrement du premier album de RATM. [plus d'infos]