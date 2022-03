Ghost a enfin sorti son nouvel album, Impera, et pour marquer l'accasion, les satanistes suédois, on partagé un "release ritual": en gros une performance live de 20 minutes filmée au Ministry a Londres.

La vidéo a été streamée live pour les fans sur leur chaîne YouTube. Ils ont interprété 4 morceaux: "Kaisarion", "Spillways", et les singles "Call me little sunshine" et "Hunters moon". Le tout se trouve dans la suite.

[ Ghost: site officiel / Impera: Commande ] [plus d'infos]