Belle and Sebastian ont partagé une vidéo pour le nouveau titre "If they're shooting at you." Le groupe a compilé leur vidéo avec des photos d'ukrainiens qui rapportent sur le conflit actuel en Ukraine. le groupe donne également tout les profits à la Croix rouge en support des ukrainiens qui se battent pour la démocratie. Le gouvernement anglais donnera le même montant généré sur Bandcamp jusqu'à demain.

[ Donations: Croix rouge pour l'Ukraine ] [plus d'infos]