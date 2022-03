Jon Spencer (Jon Spencer Blues Explosion, Boss Hog, Pussy Galore, Heavy Trash, etc) est de retour avec les HITmakers, groupe qui l'avait accompagné pour la tournée de son premier album solo et qui est composé de Bob Bert (Sonic Youth, Pussy Galore, Chrome Cranks, etc), Sam Coomes (Quasi, Heatmeiser, Elliot Smith), et M. Sord (No Monster Club, M. Sord). "Junk Man", le premier single du prochain Jon Spencer & the HITmakers, Spencer gets it lit (sortie prévue le 1er avril), a été clippé et est disponible à la suite. [plus d'infos]