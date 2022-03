Le 10 et 11 juin prochain se déroulera la nouvelle édition du BockSons festi'Val à Valentigney (25). Au programme : No One Is Innocent, The Exploited, Buzzcocks, Rebel Assholes , The Stranglers, Johnny Mafia, Blankass, Laura Cox, Bigger, Fallen Lillies, Ladies Ballbreakers, Naked Faces et The Maniax.

[ bocksons.com: Site officiel ]