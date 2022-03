Les 3, 4 et 5 juin, Toul vivre de nouveau aux sons du Jardin du Michel ! Une vraie édition sans limitation et avec entre autres Ska-P , Dubioza Kolektiv , Rouquine , Shewolf ou Baleine . [ jardin-du-michel.fr ] [ plus d'infos ]

ON THE ROAD AGAIN !



À peine après avoir fermé les portes de la Limited Edition, Le Michel's Crew repart sur la route. Une première pour nous tous : vivre 2 éditions du festival en l'espace de 9 mois. C'est notamment à ce leitmotiv que rend hommage l'identité visuelle du JDM2022. Une seule route, un même objectif : faire la fête au fond du Jardin du Michel.

Cette année on repart sur une édition comme nous les aimons : sans limitation de jauge et debout ! La Scène du Michel sera revêtue de son habit de lumière, « le dôme », et le Corner sera remplacé par la Garden, scène qui accueillera les artistes montants. Le camping sera quant à lui marqué par le retour de son chapiteau et de ses animations.



Nous vous donnons alors rendez-vous les 3, 4 et 5 juin 2022 à Toul !



#JDM2022 #ontheroadagain



- Vendredi 3 juin-

ROMÉO ELVIS | Rap

LUJIPEKA | Rap Pop

LAETI | Rap

MICHEL | Rap

EZPZ | Électro hip-hop

ANGLE MORT & CLIGNOTANT | Électro punk

MOJO SAPIENS | Hip-hop blues

MADELEINE | Chanson



- Samedi 4 juin -

SKA-P | Ska punk

BAKERMAT | Électro

DUBIOZA KOLEKTIV | Ska punk

POUPIE | Pop rap

ROUQUINE | Pop rock

SHEWOLF | Rock grunge

BROTHER & BROTHER | Création originale - Électro rock

BALEINE | Stoner rock



- Dimanche 5 juin -

GAËL FAYE | Rap chanson

DELUXE | Électropop hip-hop

JAHNERATION | Reggae

PFEL & GREEM (C2C) | Hip-hop électro

RYON | Reggae

PETIT K | Chanson

MISSAH&WEEDO | Reggae

LASS | Afropop

LA TOURNÉE DU BOCAL | Rock festif