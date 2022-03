Les 5 morceaux de l'album :



1) "Basement Contender" - Enregistré dans la salle de répétition du groupe à Northampton, MA, en 2008, alors que le groupe écrivait et répétait des morceaux pour ce qui allait devenir "The Eternal". Apparu pour la première fois sur l'une des cassettes mixées du groupe en streaming sur le site Web de SY. Première apparition sur un support physique.



2) "In & Out" - Enregistré à Pomona (CA) et Echo Canyon (NJ) en 2010 par Aaron Mullan. Sorti à l'origine en 2011 dans le cadre du coffret "Not The Spaces You Know..." de Three Lobed. Jamais sorti auparavant en numérique ou en dehors de ce coffret.



3) "Machine" - Ce morceau a été écrit et enregistré en 2008 pendant les sessions de "The Eternal". Première apparition sur un support physique.



4) "Social Static" - Le vidéaste et artiste Chris Habib était un collaborateur fréquent de Sonic Youth, collectivement et individuellement. Chris filmait souvent Sonic Youth lors d'événements live (et en studio) et il a également été leur concepteur web pendant des années. En retour, Sonic Youth - avec Jim O'Rourke - a enregistré ce morceau d'improvisation en 2000, un court-métrage du même nom que Chris réalisait avec l'artiste Spencer Tunick. Apparu pour la première fois sur l'une des cassettes mix du groupe diffusées en streaming sur le site web de SY. Première apparition sur un support physique.



5) "Out & In" - Enregistré à Echo Canyon (NY) en décembre 2000 par Aaron Mullan par le groupe incluant Jim O'Rourke. Sorti à l'origine en 2011 dans le cadre du coffret "Not The Spaces You Know..." de Three Lobed. Jamais publié auparavant en numérique ou en dehors de ce coffret.