Silver sash de Wovenhand est le premier signe de vie de David Eugene Edwards depuis 2016. Ce nouvel album est le premier opus entièrement écrit en collaboration avec Chuck French, plus connu comme guitariste du groupe d'emocore Planes Mistaken For Stars. C'est sorti le 4 février chez Glitterhouse Records et tu peux découvrir un extrait à la suite avec "Dead dead beat". [plus d'infos]