Mule Jenny est le nom en solo d'Étienne Gaillochet, le batteur et chanteur de We Insist! et Zarboth. Son premier disque, All these songs of love and death est sorti le 10 décembre 2021 sur les labels Grabuge Records, Figures Libres Records et Araki Records. Pour le découvrir, suivez le lien du Bandcamp ci-dessous pour écouter l'album ou bien passez sur le clip de "Cross the line" à la suite.

[ Mule Jenny: Bandcamp ] [plus d'infos]