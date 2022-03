Dans le genre rencontre improbable, les PoiL ont fait très fort ! Le trio (accompagné de Benoit de Ni et PinioL à la basse pour l'occasion) s'est associé avec la japonaise Junko Ueda pour former un nouveau projet appelé simplement PoiL Ueda. Et c'est tout bonnement génial ! On vous propose de découvrir à la suite ce que donne le rock expérimental avec la musique traditionnelle japonaise. Un album devrait arriver en 2022, on vous tient au courant. [plus d'infos]