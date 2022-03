Les progueux anglais de Porcupine Tree vont célébrer leur très attendu retour avec une tournée en Amérique du nord et du sud en septembre / octobre. Cela dit, ils passeront en Europe en Novembre.

Ils en ont également profité pour partager un nouveau morceau: "Of the new day"

