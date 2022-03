King Gizzard & the Lizard Wizard vont sortir un double album, Omnium Gatherum, plus tard cette année sur leur propre label, KGLW. Les précommandes commenceront le 22/03. Il ont annoncé l'album en partageant le premier single de 18 minutes (!): "The dripping tap".

[ King Gizzard & the Lizard Wizard: site officiel ] [plus d'infos]