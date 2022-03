Tempers, le duo new-yorkais de synth-pop, laisse à son public le soin de découvrir petit à petit son nouvel album New meaning qui sortira le 1er avril chez DAIS Records et Modulor. Ainsi, pas moins de 3 nouveaux morceaux sont à découvrir à la suite : "Unfamiliar", "Nightwalking" et "Sightseeing". Ils seront le 18 mai au Point Éphémère à Paris. [plus d'infos]