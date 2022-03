Charlotte-Jayne "CJ" Gilpin et Rhys Wilcox, respectivement frontwoman et guitariste rythmique, ont décidé de quitter Dream State. Seul membre originel rescapé de l'aventure, le guitariste Aled Evans entend poursuivre l'aventure et a signalé avoir déjà deux membres avec lui pour cela, un batteur et un bassiste dont les identités n'ont pas été révélées.