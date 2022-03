The Troops Of Doom est le nouveau super-groupe de death métal du guitariste Jairo "Tormentor" Guedz (membre original de Sepultura), qui comporte le chanteur / bassiste Alex Kafer (Enterro, Explicit Hate, ex-Necromancer), le batteur Alexandre Oliveira (Southern Blacklist, Raising Conviction), et le guitariste Marcelo Vasco (Patria, Mysteriis, également graphiste reconnu pour son travail avec Slayer, Kreator, Machine Head, Soulfly, et Hatebreed).

La troupe se prépare a la sortie de leur premier album, Antichrist reborn chez Alma Mater Records le 15 avril prochain. "Altar of delusion" est le premier single de celui-ci, visible dans la suite.

[ The Troops of Doom: site officiel ] [plus d'infos]