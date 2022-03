setlist:

02:42 - Riff Raff

08:10 - Go Down

13:37 - Gone Shootin'

19:45 - Back In Black

23:46 - You Shook Me All Night Long

27:35 - Shoot To Thrill

33:06 - Rock'n'Roll Ain't Noise pollution

37:52 - Down Payment Blues

43:23 - The Jack

49:46 - Ballbreaker

54:21 - Whole Lotta Rosie