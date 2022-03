le shreddeur Myrone a sorti un clip pour le morceau "Track day". A noter les invités de marque sur ce morceau: Chris Adler à la batterie (ex-Lamb Of God, ex-Megadeth) et James LoMenzo a la basse (Megadeth, ex-Black Label Society). Le morceau apparaitra sur son prochain album qui sortira en mars. [plus d'infos]