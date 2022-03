Deux ans après la sortie de leur dernier album studio Hypermnesiac, The Somnambulist est de retour avec une double publication sortie le 25 février, à savoir la réédition numérique du premier album Moda Borderline avec un artwork alternatif, et d'un EP 5 titres live enregistré à Berlin en 2018 et intitulé Live im BLO (ce live est disponible sur quasiment toutes les plateformes de streaming connues). Une vidéo extraite de ce concert ("80's Violence") est visible à la suite. Pour votre information, sachez que cette double sortie n'est qu'un signe avant-coureur d'une prochaine sortie au printemps et à l'hiver de deux EPs contenant de nouveaux morceaux studio.

