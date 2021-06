C'est par l'accroche "Hell is back" et cette vidéo léchée que l'orga du Hellfest a levé le voile sur son édition (dingue) 15ème anniversaire de 2022 qui verra 2 weekends successifs de musique extrême. Comme cela avait fuité, MetallicA clôturera bien cette semaine qui s'annonce épique. Le Hellfest from Home, ça démarre très fort dès ce soir et pour tout le weekend ! [plus d'infos]