Some Of The Missing Ones est un festival organisé par Louis Jucker et Hummus Records au Nouveau Monde à Fribourg (Suisse) dont la 4e édition a eu lieu en mai dernier. Sa particularité : les prestations sont enregistrées et streamées en mode VHS !!! Cette année, des groupes tels que Peter Kernel, Reverend Beat Man, Hyperculte, Cochon Double ou encore Odd Beholder y ont participé. Pour revoir les concerts, un petit clic ci-dessous fera l'affaire !

[ someofthemissingones.com: Site officiel ]