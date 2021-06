Mira Calls, groupe noise-grunge parisien constitué il y a un an par Flow (Le Dead Projet, Miles Oliver), Clémentine (Peckinpah!) et Lucas (Rise People, Rise!), sort son premier EP le 3 septembre prochain. Un extrait clippé nommé "Too late" (filmé par Flow et monté par Grégoire Orio, auteur de videos pour Oiseaux-Tempête, Mondkopf, Autrenoir, Mansfield.TYA), est sorti sur le tube. On vous invite à le découvrir à la suite. [plus d'infos]