41 ans pour les Bad Religion qui ont bercé une partie de notre adolescence et dont quelques titres ont marqué nos vies, il fallait forcément faire un truc. Et tant qu'à faire, autant y aller franchement ! Alors voici un très gros numéro d'été avec une belle interview de Bad Religion (logique) réalisée par Olivier Portnoi, la chronique de la biographie fraîchement sortie (en français) et les titres favoris de 41 acteurs du monde de la musique (zicos, organisateur de fest, chroniqueur...). Rien qu'avec ça, on pouvait faire un hors série... Mais on a ajouté la blinde d'interviews comme celles de Bebly, The Grey, Jorge Bernstein, Forest In Blood, Arabrot, Gaëlle Buswel, Fleau, Forest Pooky, Holy Fake News, Uncommonmenfrommars. On a aussi sorti de l'ombre Clément Duboscq, laissé la parole à Fab Mike (Justin(e)/Ultra Vomit) pour exposer sa passion pour NOFX et posé plein de questions cons à Mur. Olivier Ducruix (Bass Part/Punk Rawk...) nous livre son ressenti de son dernier concert (il y a plus d'un an...) et avec tout ça, on te sert une nouvelle rubrique (HuGui(Gui) les bons tuyaux) et un paquet de chroniques plus ou moins attendues

[ Mag #47: pdf (105 Mo !) ]