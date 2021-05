Le Main Square Festival lance une initiative particulière pour cette année tout autant particulière avec l'opération Main Square en balade. Il s'agit de concerts à très jauges réduites dans le respect strict des règles sanitaires et qui seront par la suite diffusés en ligne. Il y aura notamment un set de Marcel et Son Orchestre dans le cadre du stade Felix Bollaert de Lens le 1er juin. Plus d'infos sur le site officiel du festival.

