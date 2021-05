Noel Gallagher a laissé entendre qu'il serait prêt à reformer Oasis. Son frangin l'a déjà supplié de le faire à maintes reprises. Il exige néanmoins une condition : 100 millions de livres sterling. Rien que ça. Plus drôle encore dans l'histoire, une campagne de crowdfunding a été ouverte par un fan. Belle initiative au demeurant. Il ne lui reste plus 99'999'999 livres à trouver d'ici les 25 prochains jours...

