Earthflesh a sorti à la mi-mai Revelations in dust. L'album a été enregistré en live au Cubbyhole de Genève, entre le 19 et le 27 avril 2021. Edité et mixé, au même lieu, entre le 26 et le 27 avril. Il s'écoute en intégralité sur BandCamp. Pour rappel, le groupe a collaboré il y a peu pour un EP avec Rorcal.

[ Revelations in dust: BandCamp (2 hits) ] [plus d'infos]