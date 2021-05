Kronstadt sortira son deuxième album, Quai de l'ouest, le 15 juin chez Destructure Records (Bronco Libre, Karysun, Marée Noire, ...), LADA (Makach, Traitre, Ostavka, ...), Senseless Acts of Anger (Bakounine, Secteur Pavé, Zone Infinie, ...) et Une Vie Pour Rien ? (Bromure, Collision, Outreau, ...).

[ Kronstadt: Bandcamp ] [plus d'infos]