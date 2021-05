Russian Circles a annoncé avoir bouclé des dates pour entrer en studio et boucler l'enregistrement de son prochain opus. Parallèlement, le combo annonce une tournée européenne pour le printemps 2022 avec notamment cinq dates françaises détaillées ci-après. [ plus d'infos ]

04/14 Prague, CZE - Lucerna Music Bar

04/16 Monthey, SWI - Pont Rouge

04/17 Zurich, SWI - Rote Fabrik

04/18 Munich, GER - Technikum

04/20 Esch Sur Alzette, LUX - Kulturfabrik

04/22 Paris, FRA - Bataclan

04/23 Orleans, FRA - Astrolabe

04/24 Nantes, FRA - Warehouse

04/26 Toulouse, FRA - Metronum

04/27 Biarritz, FRA - Atabal

04/28 Madrid, SPA - Sala Mon

04/29 Porto, POR - Hard Club

04/30 Lisbon, POR - Lisboa Ao Vivo

05/01 Sevilla, SPA - Sala Custom

05/03 Barcelona, SPA - La2

05/05 Milan, ITA - Circolo Magnolia

05/06 Rome, ITA - Orion Club

05/07 Bologna, ITA - Tpo

05/09 Rijeka, CRO - Pogon Kulture

05/10 Budapest, HUN - Durer Kert

05/11 Vienna, AUT - Flex

05/12 Leipzig, GER - Conne Island

05/14 Lohr Am Main, GER - South Of Silence

05/15 Berlin, GER - Astra

05/17 Gothenburg, SWE - Musikenshus

05/18 Stockholm, SWE - Slaktkyrkan

05/20 Oslo, NOR - Parkteatret

05/21 Copenhagen, DEN - A Colossal Weekend

05/22 Hamburg, GER - Gruenspan

05/23 Koln, GER - Die Kantine

05/24 Antwerp, EL - Trix

05/26 Athens, GRE - Gagarin 205