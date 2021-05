Faith No More a reprogrammé sa tournée européenne à juin/juillet l'an prochain. Pas encore de date annoncée pour le Hellfest mais le weekend en question reste actuellement en partie libre sur leur agenda. [ plus d'infos ]

06/07 Glasgow, UK - O2 Academy

06/08 Birmingham, UK - O2 Academy

06/10 Manchester, UK - O2 Apollo

06/11 Manchester, UK - O2 Apollo

06/13 London, UK - O2 Academy Brixton

06/14 London, UK - O2 Academy Brixton



06/19 Amsterdam, NET - AFAs Live

06/21 Dortmund, GER - Westfalenhalle

06/23 Gothenburg, SWE - Partille Arena

06/24 Oslo, NOR - Tons Of Rock

06/27 Helsinki, FIN - In The Park

07/04 Berlin, GER - Max Schmelig Halle

07/05 Stuttgart, GER - Schleyerhalle

07/06 Zurich, SWI - Halle 622