Villette Sonique retrouve les pelouses du parc de La Villette à Paris les 29 et 30 mai. Le public, soumis aux contraintes sanitaires du moment (extérieur, public assis, jauge réduite, respect des gestes barrières), pourra apprécier les lives de Bonnie Banane, Frànçois & The Atlas Mountains, Franky Gogo, Grand Veymont, Lala &ce, Le Villejuif Underground, Lisa Li-Lund, Lucie Antunes, Maxwell Farrington & Le SuperHomard, Nova Materia, QuinzeQuinze, Radio Hito, Roméo Poirier, Sahara, San Salvador et Tachycardie.

