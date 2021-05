Iona James a collaboré avec Cllint Slate sur un EP, The silent sea, attendu dans un premier temps pour le 7 juin en digital sur BandCamp puis dans un second temps le 21 juin plus largement. "No way out" s'écoute déjà à ce lien. Chaque titre sera également diffusé en single/vidéo toutes les 2 semaines en commençant par ce premier titre le 24 mai.

[ No way out: BandCamp ] [plus d'infos]