La Convention Firemaster aura lieu à distance et gratuitement cette année ! Dès vendredi et pour 3 jours, tu pourras assister de chez toi à des concerts, des conférences, des interviews, des jeux, des blind tests... Un programme de dingue avec en live Les Wampas , Pogo Car Crash Control , Misanthrope , Homecoming ... [ Convention Firemaster ] [ plus d'infos ]

ENDREDI 30 AVRIL ⬅️

📌 CONCERTS 📌

▪️Les Wampas (Punk Rock - Psychobilly / fr)

▪️Pogo Car Crash Control (Punk - Grungecore / fr)

▪️Astray Astronauts (Punk Rock / fr)

▪️Forgive (Hardcore / fr)

▪️Hyaena (Metal Progressif / fr)

📌 CONFÉRENCE 📌

▪️"État des lieux de la musique metal en 2021" animée par Corentin Charbonnier avec Élodie Briffard, Julien Goebel, Sam Mauree et Yann Le Baraillec

📌 ANIMATION 📌

▪️Blind Fucking test animé par Julien Goebel

📌 REPORTAGES 📌

▪️« Fort dans la tempête »

▪️« Parlons metal : la culture metal à Grenoble » - Partie 1

📌 MASTERCLASS 📌

▪️"Jeu thrash metal rytmique & solo » : avec Néo et Jay - Partie 1



➡️ SAMEDI 1er MAI ⬅️

📌 CONCERTS 📌

▪️Misanthrope (Metal Extreme / fr)

▪️Phenix (Heavy Metal / fr)

▪️Irminsul (Hard Rock/ fr)

▪️Homecoming (Post Metal Progressif/ fr)

📌 CONFÉRENCE 📌

▪️"Les influences artistiques de la culture metal" avec Corentin Charbonnier, Coralie Comblez, Pierre Cléry, Aurore Gauthier & Lise Bodin

📌 REPORTAGES 📌

▪️« L'expérience scénographique »

▪️« Parlons metal : la culture metal à Grenoble » - Partie 2

📌 MASTERCLASS 📌

▪️« Les drôles d'effets » : avec Kermheat- Partie 1

📌 ANIMATION 📌

▪️Concours de Air Guitar

📌 CLIP METAL 📌

▪️Carte Blanche Moonskin

▪️Promotion de la scène metal française



➡️ DIMANCHE 2 MAI ⬅️

📌 CONFÉRENCE 📌

▪️ « Perpectives d'avenir du metal : entre remparts et opportunités » avec Corentin Charbonnier, Yvan Boudillet, Pascal Gueugue, Olivier Laick & Fred Chouesne

📌 MASTERCLASS 📌

▪️ « Jeu thrash metal rythmique & solo » : avec Néo et Jay - Partie 2

▪️ « Les drôles d'effets » : avec Kermheat- Partie 2

📌 ANIMATION 📌

▪️Bingo Master animé par Kermhit de France Metal et Julien Goebel (5,00 € / la plaquette)

📌 CLIP METAL 📌

▪️Live at Firemaster Convention 2020 par Impuls'Live

▪️ Promotion des résultats des France Metal Awards 2020