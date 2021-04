Les deux albums The codex necro et Total fucking necro d'Anaal Nathrakh vont faire l'objet de rééditions en CD et LP chez Metal Blade. C'est attendu pour le 11 juin Au passage, et si tu ne l'as pas déjà écouté, on ne peut que te conseiller leur dernier opus en date, Endarkenment.

