06/04 Hyvinkää, FIN - Rockfest

06/11 Donington, UK - Download Festival

06/13 Belfast, IRE - Ormeau Park Belsonic Festival

06/16 Dessel, BEL Graspop Metal Meeting

06/18 Copenhagen, DEN - Copenhell

06/20 Prague, CZE - Sinobo Stadium (feat. Airbourne & Lord Of The Lost)

06/23 Oslo, NOR - Tons Of Rock

06/26 Paris, FRA - La Defense Arena (feat. Airbourne)

06/27 Arnhem, NET - Gelredome (feat. Airbourne)

06/30 Zurich, SWI - Hallenstadion (feat. Lord Of The Lost)

07/02 Cologne, GER - Rhein-Energie-Stadium (feat. Airbourne & Lord Of The Lost)

07/04 Berlin, GER - Waldbühne (feat. Airbourne & Lord Of The Lost)

07/07 Bologna, ITA - Sonic Park (feat. Airbourne & Lord Of The Lost)

07/09 Stuttgart, GER - Cannstatter Wasen (feat. Airbourne & Lord Of The Lost)

07/10 Wiener, AUT - Neustadt Stadium Open-Air (feat. Airbourne & Lord Of The Lost)

07/20 Bremen, GER - Bürgerweide (feat. Powerwolf & Airbourne)

07/22 Gothenburg, SWE - Ullevi Stadium (feat. D.A.D. & Airbourne)

07/24 Warsaw, POL - PGE Narodowy (feat. Within Temptation & Lord Of The Lost)

07/26 Frankfurt, GER - Deutsche Bank Park (Feat. Airbourne)

07/29 Barcelona, SPA - Olympic Stadium (feat. Within Temptation & Airbourne)

07/31 Lisbon, POR - Estadio Nacional (feat. Within Temptation & Airbourne)