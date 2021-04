Véritable touche à tout et hyperactif, Dave Grohl (Foo Fighters, Probot, Them Crooked Vultures, ex-Nirvana) s'est une nouvelle fois collé derrière la caméra pour réaliser un nouveau documentaire sur la vie en tournée dans un van : What drives us. Evidemment, l'artiste a fait appel aux témoignages d'invités de luxe : Flea des Red Hot Chili Peppers, Lars Ulrich de MetallicA, Brian Johnson d'AC/DC, Dave Lombardo de Slayer et encore bien d'autres. Un trailer est dispo. Le docu sort le 30 avril. [plus d'infos]