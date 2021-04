Le nouvel album de Year of No Light, Consolamentum, sort le 2 juillet via Pelagic Records (The Ocean, Cult of Luna, etc.). L'artwork est à découvrir ci-après. Le label sort par ailleurs un coffret bois regroupant l'intégralité de leur discographie, soit 5 albums studio, plusieurs split EP et la collaboration avec le compositeur belge Dirk Serries des enregistrements Live at Roadburn, sur 12 disques vinyles. [plus d'infos]