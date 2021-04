Aaron Matts, chanteur chez Betraying the Martyrs, quitte le groupe. Il a un nouveau projet : ten56.. Un premier titre est attendu pour le 9 avril : "Diazepam". L'aventure Betraying the Martyrs n'est pour autant pas terminée et le groupe continuera l'aventure avec un nouveau frontman dont l'identité sera révélée prochainement.