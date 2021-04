Le concert francilien de Rage Against The Machine qui devait être assuré en 2020 a été reprogrammé en 2038, le temps de laisser les membres du groupes, qui seront trop âgés pour assurer le show, de trouver chacun des doublures parmi la rébellion zapatiste. Musiciens qui auront pour mission (entre autres), de rallier le Chiapas mexicain à Paris uniquement à pieds et en pirogue.