Year Of No Light fête son vingtième anniversaire de belle manière en sortant un nouvel album, Consolamentum, le 2 juillet ainsi qu'un coffret en bois de 12 LP, Mneme, couvrant l'ensemble de la discographie du groupe (les 5 albums studio, des splits et EP, du live). Les précommandes relatives à ces sorties seront ouvertes le 19 avril. Enfin, c'est aussi le moment pour YONL de signer chez Pelagic Records.