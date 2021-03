Marcel et Son Orchestre lance une campagne de réédition de ses 7 albums studio. Les disques seront remasterisés et disponibles au fil de l'année en LP et en CD (avec quelques titres bonus pour ces derniers). Le groupe propose aussi de recevoir les albums signés et/ou accompagnés d'une photo collector. Ceci sans oublier l'édition d'une box "Youpi power !" permettant de ranger les vinyles ensemble. Pour le moment, les albums Si t'en reveux y'en re n'a (2001) et E=CM2 (2006) sont concernés. Calendrier des sorties et liens de précommande ci-dessous.

[ LeTerrierProductions: Précommande / Label-Athome: Précommande ] [plus d'infos]