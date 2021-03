Green Day a sorti il y a peu un nouveau titre : "Here comes the shock". Par ailleurs, le groupe sort une version limitée remasterisée vinyle d'Insomniac pour ses 25 ans. Une vidéo de leur tournée européenne 95-96 en support de cet album est d'ailleurs en ligne également. La bonne époque !

