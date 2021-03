Nouvelle sortie numérique sur le label suisse Table Basse Records avec l'album Le vieux monde d'Orme. Leurs compositions sont un peu à l'image de la feuille de l'arbre portant le même nom : contrastées, complexes et asymétriques. On commence très souvent par une intro calme, fragile puis on sent gentiment pousser la structure de ses ramifications qui en font la solidité afin de résister aux plus violentes tempêtes. On ressent toute la poésie de la nature ainsi que sa force.

