Troisième production de Fange en à peine plus d'un an, Pantocrator sortira le 7 mai. Les deux pistes qui composent ce disque sont déjà en écoute sur Bandcamp, où il est aussi possible de précommander ses différentes versions (LP et CD). Une fois de plus, c'est Throatruiner Records (Death Engine, Nesseria, Verdun, ...) qui apporte son soutien au trio...

