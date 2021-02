Mon Autre Groupe sortira en mars un LP dont la face A sera son nouvel album Quelle joie et dont la face B sera composée des 3 EP's précédemment parus (Tumeur, Décadence et Oméga). Le disque, qui sort chez Dont' Trust The Hype Recordz, Fond Of Life Records, Hardcore For The Losers et Guerilla Asso, se précommande déjà chez ces derniers.

