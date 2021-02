Hellbangers,



Nous avons espéré le meilleur, mais c'est finalement le pire qui se prépare pour cette année. Face aux incertitudes de la situation sanitaire à venir et aux dernières réglementations gouvernementales pour les festivals, nous sommes contraints d'annuler l'édition 2021 du HELLFEST des 18, 19 et 20 juin prochains.



Votre incroyable mobilisation lors de notre "coup de gueule" d'il y a quelques semaines a permis d'alerter l'opinion publique et les médias sur tout un secteur qui subit de plein fouet cette crise sanitaire (comme plein d'autres). L'État a vite réagi et nous avons ainsi pu rencontrer virtuellement les services du ministère de la Culture en compagnie d'autres festivals français. Dans un premier temps pour expliquer notre situation, puis pour demander des réponses, si ce n'est des solutions afin d'organiser sereinement des festivals cet été.



Lors d'une "ultime" réunion ce jeudi 18 février, le verdict est tombé : les festivals d'été seront autorisés mais avec des conditions draconiennes : 5 000 personnes assises avec une distanciation sociale. Nul doute qu'il sera possible pour de nombreux événements de musique classique, de danse, de théâtre et autres de s'adapter. Mais nous concernant, ces critères rendent impossible l'organisation de notre événement en 2021, nous obligeant ainsi à reporter une fois de plus notre édition anniversaire.



Nous ne souhaitons pas blâmer de façon gratuite le gouvernement pour les choix forts qu'il a décidé de prendre. Nous avons bien conscience que la situation sanitaire exige une certaine forme de prudence. Nous constatons cependant que ces mesures sont plus ou moins celles qui étaient en vigueur l'été dernier, donnant lieu à un été qu'on oserait qualifier de moribond et mortifère pour les festivals et la culture en général. Un an s'est écoulé depuis l'arrivée de l'épidémie et il semble que peu de chemin ait été parcouru avant un retour à une "vie normale"... et ce malgré une connaissance plus importante de la maladie, malgré la vaccination qui avance, malgré la présence de tests.



Nous avions demandé des réponses, nous les avons eues. On ne va pas se mentir, elles ne sont guère réjouissantes pour les "fêtards" mais elles ont le mérite de mettre fin aux incertitudes de nombreux organisateurs de festival. Nous ne pouvons évidemment pas nous réjouir de ce cadre très restrictif qui va à l'encontre de ce que nous souhaitons offrir à nos festivaliers, de ce qu'est un événement résolument « Rock'n'roll ».



Un festival se doit d'être un espace de liberté, où les interactions sociales et l'esprit de fête ne peuvent être sacrifiés sur l'autel d'une épidémie. Ce qui est proposé est d'organiser des festivals aseptisés et sans vie pour dire que cela est autorisé. Tout ceci est aux antipodes de ce qui nous unit et fait de nous une communauté.



Imaginer un Hellfest avec 5 000 festivaliers tirés au sort sur les 60 000 déjà munis d'un pass 3 jours, assis et distanciés est au mieux fantaisiste, mais plus réellement une hérésie.



Malheureusement, à travers cette décision et ce cadre, nous constatons une fois de plus que les esthétiques musicales, à destination de la jeunesse essentiellement, vont être durement touchées l'été prochain. A contrario d'autres festivals, nous faisons le dur choix de ne pas accepter ces règles trop restrictives car cela serait une absurdité. Nous devons à nos festivaliers une cohérence dans le projet que nous souhaitons leur offrir et pour lequel ils ont accepté de payer le prix fort.



Le Hellfest est né d'une volonté de rassembler tous les amoureux de musiques dites "extrêmes" dans un cadre de communion collective et d'esprit de fête. Trouver un modèle résilient est une utopie, le penser irait à l'encontre même de l'ADN du festival. Vivre avec le virus ne doit pas être un renoncement à ce qui nous fait vivre heureux.



L'avenir du festival s'assombrit un peu plus et encore une fois c'est votre confiance et votre solidarité qui nous permettront de traverser cet orage.

Comme l'année passée, nous vous proposons de conserver précieusement votre pass 3 Jours ou 1 jour acheté en 2020 et valable pour le Hellfest 2021. Votre pass sera valable pour l'édition 2022, qui se tiendra les 17, 18 et 19 Juin 2022. Aucune démarche n'est à réaliser de votre côté si vous souhaitez garder votre billet.



Ce choix fort vous permettra de soutenir pleinement l'association Hellfest Productions dans la préparation de sa future édition en 2022. Une année 2022 qui devra répondre à ce goût de vivre ensemble ces grands moments !

Nous sommes conscients qu'en ces temps de crise économique, cet effort financier sera trop lourd à porter pour certains d'entre vous, c'est pourquoi une solution de remboursement sera également proposée. Nous reviendrons prochainement vers vous sur les modalités, y compris pour les spécificités liées aux différents packs transports (train, bus, etc.). D'ici là, vous pouvez aussi utiliser le site de notre partenaire Ticketswap pour revendre votre billet en toute sécurité à un autre festivalier, ainsi vous apporterez votre soutien au festival et ferez sans doute des heureux pour l'an prochain.



Ce nouveau coup dur ne nous a pas abattu pour autant, et croyez-nous, il nous en faut bien plus pour venir à bout de notre volonté. Nous vous proposerons l'année prochaine un retour "physique" du Hellfest qui répondra à toutes vos espérances après ces deux ans d'absence. Nul doute qu'il s'agira là d'un moment historique de retrouvailles entre vous les fans, les artistes et nos équipes !



En attendant, nous allons nous atteler dès maintenant à réfléchir à une façon d'exister cet été. De nombreuses (dont une particulièrement.) surprises sont à attendre en juin prochain...donc restez connectés !

On ne pouvait pas terminer ce nouveau (sic) communiqué d'annulation, sans avoir une pensée pour nos salariés, techniciens, bénévoles, artistes, prestataires, mécènes et partenaires qui vont souffrir une année de plus de l'annulation du Hellfest. Sachez que nous ne sommes pas seuls dans cette tempête et que notre motivation et notre envie en sortiront décuplées pour vous offrir un spectacle à la hauteur de cette trop longue attente.



Stay Safe, Stay Strong



Hellfest Crew