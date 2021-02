Marcellus Rex (ex-Zombie Eaters) vient de sortir une nouvelle vidéo : "Angst Blues". Le groupe qui devait sortir un maxi en 2020 aura profité de cette période obscure et confinée pour enregistrer de nouveaux titres. Il proposera donc un album à la place qui devrait voir le jour (on l'espère) en 2021... [plus d'infos]