Endorphine & dopamine, le sixième EP de Maybe I Guess, poursuit le virage rap amorcé l'année précédente qui laisse entendre une écoute prolongée de Run The Jewels, Beastie Boys et Mac Miller. Une vidéo est dispo pour le morceau-titre de l'EP.

