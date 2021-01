Après Living ends en 2015 et Sequoia en 2016, Farewell donne des nouvelles de son troisième album Spinoza. Sa date de sortie est donc programmée le 20 février prochain et pour célébrer l'évènement, l' artwork, réalisé par la peintre Aurora Art, a été dévoilé. L'album renfermera dix titres produits au studio Hesat Recordings. Le titre "If", premier extrait de l'album, est également disponible sur Youtube. [plus d'infos]